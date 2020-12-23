Пермский губернатор Махонин изменил структуру правительства

Дмитрий Махонин перераспределил полномочия двух министерств в правительстве Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин перераспределил полномочия между краевыми министерствами строительства и имущественных отношений. Постановление за подписью главы региона опубликовано на сайте краевого правительства.

«Передать министерству строительства функции министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности по осуществлению полномочий в области контроля за соблюдением органами местного самоуправления […] законодательства о градостроительной деятельности», — отмечается в постановлении. Перераспределяется и штатная численность министерств. Оба ведомства должны представить в аппарат краевого правительства свои предложения по данному вопросу.

В документе также отмечается, что краевое минимущества наделяется полномочиями в области градостроительной деятельности, которые ранее были переданы краевому правительству от мэрии Перми. В срок до 31 декабря ведомство и администрация города должны «заключить соглашение о взаимодействии при осуществлении перераспределенных полномочиях». Документ вступает в силу с 1 января 2021 года.

URA.RU писало, что минимущество Пермского края возглавила Лариса Ведерникова до этого работавшая в мэрии Перми. Вместе с тем расширились и полномочия министерства. В частности, теперь краевые власти будут утверждать и вносить изменения в генплан Перми, утверждать и изменять правила землепользования и застройки, выдавать разрешение на строительство и ввод объектов в эксплуатацию.