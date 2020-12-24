Депутатов Екатеринбурга лишают каникул, чтобы обогатить строителя

Идея отказаться от своих планов понравилась не всем депутатам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Среди депутатов думы Екатеринбурга царит сильное недовольство необходимостью проведения внепланового заседания 29 декабря. Об этом URA.RU рассказали сразу несколько народных избранников. По плану, 22 декабря они должны были заседать последний раз, и некоторые оформили отпуска с 28 декабря, но вынуждены их отменить, чтобы участвовать в заседании 29 декабря.

Основная причина, по которой собирают народных избранников, — оформление документов на застройку участка на улице Цвиллинга, 7 в пользу компании Prinzip Геннадия Черных. Спикер думы Игорь Володин подтвердил агентству, что этот вопрос будет рассматриваться, но также в повестке еще восемь вопросов.

По замыслу владельца Prinzip Геннадия Черных, новая высотка должна появиться рядом с ЖК «Парковый квартал». Сейчас это невозможно — участок имеет статус ПК-1 (для складских помещений, гаражей). А мэрия отказывалась менять категорию земли на Ж-5 (многоэтажная жилая застройка) — из-за того, что бизнесмен не хотел возводить рядом с новым домом детский сад за свой счет. Сам Черных говорит, что был готов пойти навстречу властям. Но, по информации URA.RU, он хотел строить не свой сад, а увеличить сад, который в этом же районе возводит другая строительная компания.

22 декабря мэр Екатеринбурга Александр Высокинский ушел в отставку, и началась подготовка к внеочередному заседания думы. Ни один источник агентства не смог пояснить, звучит ли обременение о строительстве детского сада сейчас.

Источник в думе объясняет важность голосования тем, что переоформление участка — благодарность областных властей за решение Геннадием Черных проблем обманутых дольщиков из ЖК «Первый Николаевский». Участники рынка считают, что в среднем на этот проект Prinzip потратил более 300 млн рублей.

При этом есть мнение, что изменение статуса земли не компенсирует Черных потерянные средства, а позволит значительно заработать. «Был приобретен участок, на котором можно ставить склады и зарабатывать одни деньги. Но перевод участка в другой статус даст построить многоэтажку и увеличить прибыль в сотни раз — 20-30 тысяч рублей с квадратного метра», — объясняет источник-оппонент операции.

Не всем депутатам нравится идея отказа от отдыха ради заработка Геннадия Черных. «Знаю, что некоторые депутаты сокрушались, что нужно сдавать билеты, откладывать поездки (один коллега запланировал поездку в Белград). Я и сам должен был лететь в Москву вечером 28-го», — делится один из депутатов на условиях анонимности. Другой инсайдер допустил, что на заседании может не собраться кворум. Хотя в аппарате думы говорят, что такой проблемы нет.

В разговоре с URA.RU Геннадий Черных подчеркнул, что он выкупил эту землю у частного лица, а не получил бесплатно. «Перевод участка в статус Ж-5 предусмотрен Генпланом до 2025 года, которому нужно следовать», — заметил бизнесмен. Как писало URA.RU, ранее с тем, что статус земли нужно изменить, согласилась городская прокуратура, куда обращался Черных, находившийся в конфликте с командой экс-мэра Александра Высокинского.