Силовики поддержали застройщика, воюющего с мэрией Екатеринбурга

Геннадий Черных пытается согласовать с мэрией расширение ЖК Фото: Анна Майорова © URA.RU

Прокуратура Екатеринбурга встала на сторону главы строительной компании Prinzip Геннадия Черных, который хочет согласовать с городской администрацией расширение ЖК «Парковый квартал». Как сообщил источник URA.RU, надзорный орган направил представление на имя мэра Александра Высокинского с требованием устранить нарушения градостроительного законодательства.

По замыслу Черных, новая жилая высотка должна появиться рядом с ЖК «Парковый квартал», на месте склада, принадлежащего компании «Уромгаз». Однако городские власти отказываются согласовывать изменение статуса участка, которое предусмотрено Генпланом до 2025 года, с ПК-1 (зона производственно-коммунальных объектов) на Ж-5 (многоэтажная жилая застройка), по причине того, что бизнесмен отказывается возводить рядом с новым домом детский сад за свой счет.

В прокуратуре обратили внимание на то, что, поскольку мэрия еще не утвердила программу комплексного развития социальной инфраструктуры, понять, необходим ли в этом месте детский сад, тяжело. «[Отсутствие программы] создает существенные сложности при определении уровня обеспеченности территории объектами социальной инфраструктуры», — объяснили в прокуратуре, потребовав от мэрии согласовать перевод участка возле «Паркового квартала» в зону Ж-5.

В пресс-службе надзорного органа отметили, что у мэрии есть 30 дней, чтобы отреагировать на представление, подписанное прокурором Светланой Кузнецовой. Получить комментарий Черных на момент публикации не удалось. Он конфликтует с мэрией с 2019 года. В начале 2020-го застройщик через суд добился отмены правила согласования облика зданий в зоне Ж-5. Оно позволяло администрации контролировать строительный рынок (блокируя вредные для архитектуры города проекты), хотя бизнесмены утверждают, что норма служила инструментом злоупотреблений.