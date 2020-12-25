Появилось видео с убийцей водителя маршрутки в Екатеринбурге

Он скрылся с места преступления дворами Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Убийца водителя маршрутки в Екатеринбурге убежал с места преступления через дворы и дыру в каменной стене. Это видно на записях камер наблюдения одного из магазинов, расположенных неподалеку от места происшествия.

На кадрах видно, как мужчина (вероятнее всего, им был стрелявший в водителя) идет очень быстрым шагом через тротуар, затем бежит вдоль парковки и забегает за дом. Камера, направленная во двор, зафиксировала, как он скрывается в узком проходе между двумя каменными стенами. «Все это произошло около 19:30», — передает с места корреспондент URA.RU.

Ранее агентство сообщало о том, что накануне неизвестный застрелил человека в маршрутке и скрылся с места преступления. Это произошло возле станции метро «Уралмаш». Как сообщили URA.RU в свердловской полиции, стрелявший скрылся во дворах ближайших жилых домов. Полицейские применили служебно-розыскных собак, но это ничего не дало. На месте происшествия найдена гильза, пулю найти не удалось (она прошла навылет).

Как удалось выяснить агентству, погибший водитель маршрутки — 44-летний Алексей Воронихин из Березовского. Его друзья рассказали, что он работал на себя — был зарегистрирован как ИП и выполнял услуги по перевозке пассажиров на принадлежавшем ему автомобиле Ford Transit. У него остались жена, 17-летний сын и 10-летняя дочь. Найти стрелявшего пока не удалось — поиски убийцы водителя маршрутки продолжаются.