Самое важное в России и в мире на 26—27 декабря. Цены на жилье выросли, топливо подорожает, маткапитал станет проще получить

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В России повысится стоимость автомобильного топлива Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Новые законы вступят в силу — поднимутся цены на топливо и золото — материнский капитал станет проще получить — учителям зафиксируют оклады — Песков высказался о войне в Донбассе. Все самые интересные и важные новости в России и мире на 26—27 декабря — в обзоре URA.RU:

С нового года вступят в силу важные законы

Путин отменил встречу с бизнесменами и принимает решение о прививке

  • Президент России Владимир Путин в этом году не будет проводить традиционную ежегодную встречу с представителями бизнеса. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
  • Также, по словам Пескова, глава России в скором времени примет решение о вакцинации от коронавируса.

Вырастут цены на бензин и драгоценные металлы

Упростят получение маткапитала

  • При получении денег из материнского капитала на второго ребенка можно будет не подавать справку о доходах. Соответствующий акт готовит Пенсионный фонд России.

Власти выделили деньги на дороги

  • Правительство выделит деньги для на ремонт и строительство дорог в 37 регионов страны, в том числе, средства будут направлены в шесть уральских регионов. Соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликовано сайте правительства.

Приставы назвали главных должников

  • Россияне не могут выезжать за границу в основном из-за долгов по кредитам, алиментам и коммунальным платежам. Об этом сообщила Федеральная служба судебных приставов.
  • В то же время государство и банки должны помогать российским пенсионерам выбраться из долгов. Это в беседе с URA.RU заявил первый зампред комитета Совфеда по социальной политике, председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский.

Учителям изменят зарплаты

  • Оклад у педагогов должен составлять 70% от средней зарплаты по региону. Об этом рассказала заместитель председателя Общероссийского Профсоюза образования Татьяна Куприянова.

Выросли цены на жилье

  • За 2020 год цены на вторичное жилье в городах-миллионниках выросли в среднем на 10%. Такие данные приводит агентство ЦИАН.

В Кремле высказались о войне в Донбассе

Умер британский разведчик

  • В России скончался бывший офицер британской разведывательной службы MI6, советский разведчик Джордж Блейк. Об этом сообщил руководитель пресс-бюро СВР Сергей Иванов.

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