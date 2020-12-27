В России повысится стоимость автомобильного топлива Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Новые законы вступят в силу — поднимутся цены на топливо и золото — материнский капитал станет проще получить — учителям зафиксируют оклады — Песков высказался о войне в Донбассе. Все самые интересные и важные новости в России и мире на 26—27 декабря — в обзоре URA.RU:

С нового года вступят в силу важные законы

С 1 января будущего года в России начнут действовать новые законы. Эксперты URA.RU объяснили, что именно изменится.

Путин отменил встречу с бизнесменами и принимает решение о прививке

Президент России Владимир Путин в этом году не будет проводить традиционную ежегодную встречу с представителями бизнеса. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Также, по словам Пескова, глава России в скором времени примет решение о вакцинации от коронавируса.

Вырастут цены на бензин и драгоценные металлы

С начала 2021 года на 4% поднимутся акцизы на бензин, дизельное топливо и моторные масла.

Также в 2021 году поднимутся цены на драгоценные металлы.

Упростят получение маткапитала

При получении денег из материнского капитала на второго ребенка можно будет не подавать справку о доходах. Соответствующий акт готовит Пенсионный фонд России.

Власти выделили деньги на дороги

Правительство выделит деньги для на ремонт и строительство дорог в 37 регионов страны, в том числе, средства будут направлены в шесть уральских регионов. Соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликовано сайте правительства.

Приставы назвали главных должников

Россияне не могут выезжать за границу в основном из-за долгов по кредитам, алиментам и коммунальным платежам. Об этом сообщила Федеральная служба судебных приставов.

В то же время государство и банки должны помогать российским пенсионерам выбраться из долгов. Это в беседе с URA.RU заявил первый зампред комитета Совфеда по социальной политике, председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский.

Учителям изменят зарплаты

Оклад у педагогов должен составлять 70% от средней зарплаты по региону. Об этом рассказала заместитель председателя Общероссийского Профсоюза образования Татьяна Куприянова.

Выросли цены на жилье

За 2020 год цены на вторичное жилье в городах-миллионниках выросли в среднем на 10%. Такие данные приводит агентство ЦИАН.

В Кремле высказались о войне в Донбассе

Война в Донбассе продолжается из-за невыполнения международных соглашений по урегулированию обстановки в регионе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Умер британский разведчик

В России скончался бывший офицер британской разведывательной службы MI6, советский разведчик Джордж Блейк. Об этом сообщил руководитель пресс-бюро СВР Сергей Иванов.