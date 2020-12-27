Источник назвал претендента на крупнейший актив Екатеринбурга

Планам Дмитрия Пумпянского может угрожать смена власти в Екатеринбурге, полагает источник Фото: Анна Майорова © URA.RU

Группа «Синара» Дмитрия Пумпянского является главным претендентом на концессию ЕМУП «Гортранс» (считается крупнейшим по числу сотрудников городским предприятием), о которой должно быть объявлено в ближайшее время. Как сообщил источник URA.RU во властных структурах, компания достигла предварительной договоренности с городскими и региональными властями.

«„Синара“ готовится к тому, что соглашение [о концессии] будет заключено в ближайшее время. Достигнуты некоторые договоренности», — поделился источник, не раскрыв деталей. По его словам, конкурс на концессию почти подготовлен, осталось лишь завершить межевание нескольких участков под трамвайными путями.

По предварительным данным, сумма концессионного соглашения на 28 лет превысит 50 миллиардов рублей. На эти деньги инвестор обновит подвижной состав парка автобусов, троллейбусов и трамваев, а также пути. Ожидается, что ежегодно концессионеру будут компенсировать по четыре миллиарда рублей из бюджета. «Но пока не ясно, будут ли выделяться средства из областного и федерального бюджетов», — описал ситуацию инсайдер.

Другой источник агентства, предположил, что с приходом в администрацию экс-первого замгубернатора Алексея Орлова ситуация может измениться. Помимо «Синары», на концессию претендует «Трансмашхолдинг» (ТМХ), связанный с УГМК. Директор УГМК по общим вопросам Владимир Белоглазов считается неформальным советником врио мэра. «Поэтому не исключено, что в переговорах будет новый фаворит», — предположил источник. На прошлой неделе компания «Мовиста Регионы» (связана с ТМХ) подписала с Минэкономразвития РФ и свердловским министерством инвестиций «соглашение концессии развития общественного транспорта» в Екатеринбурге. По словам источника URA.RU, знакомого с ситуацией, оно не является значимым: «Договор будет действовать только в случае реализации проекта. А если их [ТМХ] не выберут, то и соглашение не будет работать».

В пресс-службе «Синары» воздержались от комментариев по данной теме. Представитель администрации Екатеринбурга заявил корреспонденту, что концессионер будет определен по итогам открытого конкурса. «Говорить о каких-либо кулуарных договоренностях неправильно», — сказал он.