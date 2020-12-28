В Перми из-за коронавируса не будет массовых мероприятий и фейерверка Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 29 декабря, — 388-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 304-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. В России выявлено 3 078 035 (+27 787 за сутки) заболевших коронавирусом. В Пермском крае число заболевших достигло 29 641 (+330 за сутки). Выздоровели 23 652 (+151) человека, умерли — 1821 (+25 за сутки).

В Пермском крае снижается темп распространения коронавируса. Коэффициент заражаемости (Rt) опустился ниже единицы. Это произошло впервые с 15 сентября. Такое значение Rt является свидетельством того, что вирус стал медленнее распространяться в регионе. Сейчас в больницах региона находятся 1836 человек, из них 96 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Коронавирус выявлен в 37 муниципалитетах Пермского края. Больше всего заразившихся проживают в Перми — 136 человек. В Березниках за минувшие сутки подтверждено 20 случаев заболевания COVID-19, в Большой Соснове — 18, в Куеде — 14, в Ильинском — 13, в Березовке — 12, в Кунгурском районе — 11. От пяти до десяти новых случаев заражения выявлено в Осе, Чайковском, Чердыни, Звездном, Соликамске, Добрянке, Чусовом, Горнозаводске, Карагае, Губахе и Чернушке.

В новогодние праздники Роспотребнадзор будет чаще проверять бизнес. На выходные составлен график проверок общественного транспорта и заведений общепита. При этом общее количество проверок уже увеличилось. За неделю сотрудники регионального управления проверили почти 300 компаний. В каждом третьем случае нашли нарушения коронавирусных ограничений.

Пермякам предлагают в новогодние праздники путешествовать по краю. Для этого разработано 15 маршрутов, куда можно отправиться самостоятельно. Людям предлагают посетить Чердынь, Чусовой, Чайковский, Хохловку, Усолье, Соликамск, Оханск, Осу, Лысьву, Кунгур, Кудымкар, Ильинский, Всеволодо-Вильву, Березники и Губаху.