29 декабря 2020
28 декабря 2020

Челябинский губернатор уволил высокопоставленного медика

© Служба новостей «URA.RU»
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Совещание у губернатора Текслера по ситуации с карантинными пунктами в регионе. Челябинск, сахарова виктория
Виктория Тарасова уходит с госслужбы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Перестановки в правительстве Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял отставку первого заместителя министра здравоохранения региона Викторию Сахарову. Соответствующее постановление Текслер подписал 29 декабря. С 30 декабря эту должность займет бывший вице-спикер гордумы Челябинска Дмитрий Тарасов.

«Виктория Сахарова уволилась с поста первого заместителя министра здравоохранения по собственному желанию, она займется преподавательской деятельностью. Первым заместителем министра с 30 декабря назначен Тарасов», — сообщили URA.RU в пресс-службе Текслера.

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Сахарова, по данным агентства, будет преподавать в Челябинском медицинском университете. В должности первого замминистра она проработал почти девять лет, с февраля 2013 года. О причинах ее ухода не сообщается.

Тарасов, которому предстоит занять пост первого замглавы областного минздрава, с мая 2013 по май 2014 года руководил данным министерством. После отставки работал главврачом горбольницы №1 Челябинска, в сентябре 2019 года был избран вице-спикером городской думы областного центра. 29 декабря он заявил о сложении полномочий, в связи с переходом в правительство региона.

В областном минздраве Тарасов будет курировать новую министерскую структуру. В эту структуру войдет горздрав Челябинска, который скоро прекратит свое существование как отдельное юридическое лицо. Полномочия управления городскими лечебными учреждениями будут переданы на областной уровень.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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