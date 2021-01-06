В соцсетях уверены, что жизнь станет только хуже Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

В соцсетях посмеялись над данными о том, что только 6% россиян ожидают экономического процветания. По мнению пользователей, этот показатель значительно завышен. Однако нашлись и оптимисты, которые считают, что в этом году ситуация может измениться в лучшую сторону. Самые яркие мнения — в подборке URA.RU.

Надежда россиян на экономическое процветание в 2021 году оказалась на одном из самых низких уровней за все время наблюдений, сообщает РБК со ссылкой на результаты исследования Gallup International. Успеха в экономике ожидают только 6% опрошенных, к проблемам готовятся 47%. В 2020 году индекс экономической надежды россиян составил минус 41 п. п. — такой же показатель был зафиксирован в 1998 году. Самый низкий индекс экономической надежды в России был зафиксирован в 2013 году, тогда он составил минус 43 п. п.

«2021 год будет хардкорным настолько, что 1998-й покажется раем», — заявил пользователь «ВКонтакте» Игорь Борисов. С ним согласились и другие пользователи, отметив, что надежды на экономическое процветание в 2021 году не может быть в принципе из-за пандемии и рядя других факторов.

Фото: «ВКонтакте»

Фото: Twitter

Фото: «ВКонтакте»

Для описания краткого прогноза на 2021 год пользователи используют этот мем Фото: «ВКонтакте»

Многие пользователи усомнились в правдивости опроса. По их мнению, данные о 6% уверенных в будущем слишком преувеличены.

Фото: «ВКонтакте»

Фото: «ВКонтакте»

Однако некоторые убеждены в том, что ситуация может измениться в лучшую сторону. Главное, по их мнению, правильный настрой.

Фото: «ВКонтакте»

Фото: Twitter

Фото: Twitter

Фото: Twitter