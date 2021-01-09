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В Челябинской области сильные метели грозят перекрыть движение. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Метели в Челябинской области обещают минимум до 11 января Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Из-за сильных метелей и снежных заносов в Челябинской области объявили штормовое предупреждение. Об этом предупредили в региональном министерстве дорожного хозяйства.

«По прогнозу Гидрометеоцентра неблагоприятные метеоусловия продлятся всю ночь! В отдельных районах Челябинской области ожидается сильный снег, метели, снежные заносы. В случае ухудшения ситуации возможны изменения в движении автобусов», — говорится в обращении ведомства.

По прогнозу синоптиков, обильные снегопады продлятся в регионе минимум до 11 января. Самые сильные метели ожидаются в Челябинске, Аргаяшском, Еткульском, Красноармейском, Нязепетровском, Брединском и Кизильском районах. В МЧС советуют воздержаться от поездок на личных автомобилях, по дорогам ходить аккуратно из-за гололедицы, а также стараться не находиться рядом с ЛЭП.

Ранее штормовое предупреждение объявили в других уральских регионах. О волне холодов также предупреждал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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