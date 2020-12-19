В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение

Непогода придет в Свердловскую область уже этой ночью Фото: Александр Мамаев © URA.RU

На Свердловскую область надвигается непогода. Скорость ветра в отдельных районах региона может достигать 25 метров в секунду. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

«Ночью 21 декабря местами в Свердловской области ожидается сильный ветер», — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области. По данным ведомства, порывы ветра могут достигать 25 метров в секунду.

В МЧС посоветовали жителям области соблюдать бдительность. Тем, кого ветер застанет на улице, стоит избегать стен домов, так как с их крыш возможно падение шифера. Автомобилистов призвали не парковать свои транспортные средства вблизи деревьев и рекламных конструкций.

О наступлении непогоды в ряде российских регионов ранее в разговоре с URA.RU предупредил глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По его словам, перепады температуры повышают вероятность ледяных дождей и гололеда.