Тарасова ответила на запрет включать гимн России на соревнованиях

Тренер Татьяна Тарасова заявила, что запрет гимна — это наказание РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Замена на соревнованиях гимна РФ на музыкальную композицию, согласованную с Международным олимпийским комитетом (МОК), является наказанием России из-за допинг-скандалов. Об этом в разговоре с URA.RU сказала тренер по фигурному катанию, мастер спорта СССР Татьяна Тарасова.

Ранее генеральный директор Федерации гандбола России Лев Воронин сообщил, что на чемпионате мира по гандболу вместо российского гимна будет играть композиция, согласованная с МОК. Такое решение было принято из-за серии допинг-скандалов. Также до 16 декабря 2022 года всем российским спортсменам запрещено выступать под национальным флагом. «Как мы можем к этому относиться? Мы виноваты? Да. Нас наказывают. Мы сами напросились на такое отношение к нам», — сказала Тарасова.

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков признался URA.RU, что другие музыкальные композиции не смогут заменить российский гимн. «Это очень неприятно, что не будет российского гимна и флага. Вряд ли есть какая-то композиция, которая может заменить гимн РФ. Когда выступал на соревнованиях, если гимн играет — это совсем другие ощущения от награждения», — поделился Чепиков. Он подчеркнул, что российские спортсмены все равно должны выступать на соревнованиях, несмотря на запреты, чтобы «мотивировать подрастающее поколение».

Ранее спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев предположил, что из-за решения Спортивного арбитражного суда (CAS) российским спортивным федерациям придется бороться за каждого спортсмена. А заслуженный мастер спорта Иван Алыпов заявил, что в ситуации, сложившейся вокруг российского спорта, виноват бывший глава антидопингового комитета России Григорий Родченков.