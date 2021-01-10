Оперштаб назвал сроки новой вспышки коронавируса в Пермском крае

В конце января 2021 станет понятно, стоит ли ждать новую волну заражения коронавирусом Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Новый всплеск заражения коронавирусом в Пермском крае может наступить через три-четыре недели. Об этом URA.RU рассказал советник губернатора Пермского края — член оперштаба Дмитрий Жебелев. Он пояснил, что сейчас в регионе ситуация с COVID-19 приблизительно такая же, как в начале сентября 2020 года.

«В конце января — начале февраля будет понятно [стоит ли ждать новый всплеск заражения коронавирусом]. Все зависит от нашего поведения», — рассказал URA.RU Жебелев. Он пояснил, что при неблагоприятном развитии событий в феврале может повториться октябрьская ситуация, когда резко возросло число заболевших COVID-19.

Жебелев связывает это с тем, что в период каникул число контактов было снижено. Сейчас же все выходят на работу, а у школьников полностью отменено дистанционное обучение. По состоянию на 11 января в регионе уже 16 дней идет снижение суточного прироста числа заразившихся коронавирусом.

По прогнозу URA.RU в случае, если среднее значение коэффициента распространения инфекции (Rt) сохранится на прежнем уровне (0,97), то 31 января в Пермском крае будет выявляться не более 250 новых случаев заражения в сутки. Если же в феврале не будет всплеска, а тенденция по снижению сохранится, то к 1 марта в регионе будет выявляться по 200 новых случаев заражения в сутки.