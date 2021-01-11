Глава России объяснил действия РФ в Карабахе — снижены ставки по кредитам — растут цены на бензин и автомобили — россияне не готовы к электронным трудовым книжкам — в Минфине будут сокращения штатов — США ввели санкции против Украины. Все самые интересные и важные новости в России и мире на 11 января — в обзоре URA.RU:
Президент РФ прокомментировал действия России в Карабахе
- В урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе Россия руководствуется принципами Минской группы ОБСЕ. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
- Однако, Никол Пашинян заявил, что конфликт не исчерпан, так как на территории Карабаха ведутся боевые действия, и не решен статус непризнанной республики.
Снижены кредитные ставки для бизнеса
- Российские власти снизили ставку с 8,5% до 7% по льготным кредитам для малого бизнеса и самозанятых граждан. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами РФ.
Эксперты заявили о росте цен на топливо и автомобили
- Стоимость бензина в России будет постоянно увеличиваться, из-за того, что она привязана к инфляции. Об этом URA.RU рассказал президент Независимого топливного союза Павел Баженов.
- За первые дни 2021 года цены на автомобили выросли в среднем на 2—5% и будут расти. Таким мнением поделились автодилеры.
Для водителей ужесточат ответственность
- Лишиться прав на полтора года могут те водители, которые за год совершили три грубых нарушения ПДД. Такую меру готовит Минюст РФ.
- По мнению автоэкспертов, эти ужесточения могут спровоцировать волну взяточничества в рядах ГИБДД.
Россияне отказываются переходить на электронные трудовые книжки
- Большинство жителей России не хотят переходить на электронный формат трудовой книжки. По информации ПФР, более 34 млн россиян продолжат вести документ в бумажном виде.
Минфин РФ покинут два руководителя
- Два заместителя министра финансов России могут покинуть свои посты в связи с реформой госаппарата. Об этом журналистам сообщили сразу несколько близких к правительству источников.
Экс-президент СССР призвал США разоружиться
- Бывший глава СССР Михаил Горбачев заявил, что новый президент США Джо Байден должен продлить договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) и начать избавляться от ядерного оружия.
Бывший посол США в России может стать главой ЦРУ
- Избранный президент США Джо Байден планирует назначить экс-посла в России Уильяма Бернса на пост главы Центрального разведывательного управления. Об этом сообщил политический обозреватель Дэвид Игнатиус.
США ввели санкции против Украины
- Правительство США ввело ограничения против граждан и ряда СМИ Украины за вмешательство в выборы президента страны. Об этом сообщили на сайте Минфина США.
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