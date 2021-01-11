Бывший схимонах Сергий (Романов) уже неделю проводит сухую голодовку в СИЗО Фото: Пресс-служба Басманного районного суда

Отец Сергий проводит сухую голодовку — силовики и власти проверяют факт происшествия при сносе здания ПРОМЭКТа — в Новоуральске осудили руководителя атомного предприятия — прошло прощание с бывшим ректором УрГУ. Все самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 12 января — в обзоре URA.RU:

Отец Сергий объявил сухую голодовку

Бывший схиигумен Сергий (Николай Романов), который находится в одиночной камере московского СИЗО-7, с 5 января проводит сухую голодовку. Об этом сообщила член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева.

В то же время 12 января из-под ареста выйдет помощник Сергия Всеволод Могучев, который отбывал наказание в 15 суток за неповиновение полиции.

Прокуратура занялась обрушением стены ПРОМЭКТа

Прокуратура Екатеринбурга выясняет обстоятельства крушения одной из стен здания бывшего Уральского областного промышленно-экономического и кооперативного техникума. При демонтаже стена упала на улицу и повредила стоящие там киоски.

По факту этого происшествия врио мэра Екатеринбурга Алексей Орлов поручил наказать строительную корпорацию «Маяк», которая занимается сносом объекта.

В «ВСМПО-Ависма» вновь сменился руководитель

Сергей Степанов с 10 декабря покинул пост гендиректора корпорации «ВСМПО-Ависма» (Верхняя Салда). С 11 января к своим обязанностям приступил новый глава предприятия Дмитрий Осипов. Решение было принято на заседании совета директоров компании 31 декабря.

В Новоуральске осудили экс-директора атомного предприятия

Бывшего генерального директора ООО «Атоммашкомплекс УЭХК» (Новоуральск) Тараса Крокоса приговорили к трем годам условно за передачу Китаю секретных технологий. Об этом агентству URA.RU сообщили в пресс-службе Новоуральского городского суда.

В Екатеринбурге простились с экс-ректором УрГУ

Утром 11 января в Екатеринбурге в Демидовском зале УрФУ прошло прощание с бывшим ректором УрГУ, профессором УрФУ Владимиром Третьяковым, который скончался 8 января в возрасте 84 лет.