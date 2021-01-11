11 января 2021

Самое актуальное в Свердловской области на 12 января. Отец Сергий голодает в СИЗО, в титановой компании сменился глава

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Романов Николай (отец Сергий) в Басманном районном суде. Москва
Бывший схимонах Сергий (Романов) уже неделю проводит сухую голодовку в СИЗО Фото: Пресс-служба Басманного районного суда

Отец Сергий проводит сухую голодовку — силовики и власти проверяют факт происшествия при сносе здания ПРОМЭКТа — в Новоуральске осудили руководителя атомного предприятия — прошло прощание с бывшим ректором УрГУ. Все самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 12 января — в обзоре URA.RU:

Отец Сергий объявил сухую голодовку

Прокуратура занялась обрушением стены ПРОМЭКТа

  • Прокуратура Екатеринбурга выясняет обстоятельства крушения одной из стен здания бывшего Уральского областного промышленно-экономического и кооперативного техникума. При демонтаже стена упала на улицу и повредила стоящие там киоски.
  • По факту этого происшествия врио мэра Екатеринбурга Алексей Орлов поручил наказать строительную корпорацию «Маяк», которая занимается сносом объекта.

В «ВСМПО-Ависма» вновь сменился руководитель

В Новоуральске осудили экс-директора атомного предприятия

  • Бывшего генерального директора ООО «Атоммашкомплекс УЭХК» (Новоуральск) Тараса Крокоса приговорили к трем годам условно за передачу Китаю секретных технологий. Об этом агентству URA.RU сообщили в пресс-службе Новоуральского городского суда.

В Екатеринбурге простились с экс-ректором УрГУ

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...