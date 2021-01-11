Бывший схимонах Сергий (Романов) уже неделю проводит сухую голодовку в СИЗО
Отец Сергий проводит сухую голодовку — силовики и власти проверяют факт происшествия при сносе здания ПРОМЭКТа — в Новоуральске осудили руководителя атомного предприятия — прошло прощание с бывшим ректором УрГУ. Все самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 12 января — в обзоре URA.RU:
Отец Сергий объявил сухую голодовку
- Бывший схиигумен Сергий (Николай Романов), который находится в одиночной камере московского СИЗО-7, с 5 января проводит сухую голодовку. Об этом сообщила член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева.
- В то же время 12 января из-под ареста выйдет помощник Сергия Всеволод Могучев, который отбывал наказание в 15 суток за неповиновение полиции.
Прокуратура занялась обрушением стены ПРОМЭКТа
- Прокуратура Екатеринбурга выясняет обстоятельства крушения одной из стен здания бывшего Уральского областного промышленно-экономического и кооперативного техникума. При демонтаже стена упала на улицу и повредила стоящие там киоски.
- По факту этого происшествия врио мэра Екатеринбурга Алексей Орлов поручил наказать строительную корпорацию «Маяк», которая занимается сносом объекта.
В «ВСМПО-Ависма» вновь сменился руководитель
- Сергей Степанов с 10 декабря покинул пост гендиректора корпорации «ВСМПО-Ависма» (Верхняя Салда). С 11 января к своим обязанностям приступил новый глава предприятия Дмитрий Осипов. Решение было принято на заседании совета директоров компании 31 декабря.
В Новоуральске осудили экс-директора атомного предприятия
- Бывшего генерального директора ООО «Атоммашкомплекс УЭХК» (Новоуральск) Тараса Крокоса приговорили к трем годам условно за передачу Китаю секретных технологий. Об этом агентству URA.RU сообщили в пресс-службе Новоуральского городского суда.
В Екатеринбурге простились с экс-ректором УрГУ
- Утром 11 января в Екатеринбурге в Демидовском зале УрФУ прошло прощание с бывшим ректором УрГУ, профессором УрФУ Владимиром Третьяковым, который скончался 8 января в возрасте 84 лет.
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