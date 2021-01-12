В челябинском городе нашли нарушения на миллиард рублей

Контрольно-счетная палата Челябинской области (КСП) обнаружила нарушения в бюджете Верхнего Уфалея на сумму более 1 миллиарда рублей. Как сообщил URA.RU председатель КСП Алексей Лошкин, материалы переданы в прокуратуру.
«В ходе ревизии выявлены нарушения, повлекшие нецелевое использование бюджетных средств (более 11 млн. рублей), неэффективные, избыточные и безрезультатные расходы бюджета (более 10 млн. рублей). Кроме того, установлены нарушения, повлекшие недополучение доходов в бюджет (более 11 млн. рублей) и нарушения требований бухгалтерского учета (более 1 млрд. рублей)», — указано в сообщении официального telegram-канала ведомства.
Кроме того, в рамках муниципального проекта «Формирование комфортной городской среды» был заключен муниципальный контракт на благоустройство местной набережной на сумму 28 млн рублей. Его должны были сдать к 1 ноября 2020 года, однако объект сдан в срок не был.
Проверка в Верхнем Уфалее проводилась по поручению губернатора Алексея Текслера. Город считается одним из самых проблемных в регионе из-за высокого уровня безработицы после остановки градообразующего предприятия «Уфалейникель». В конце января состоятся выборы главы города, в которых действующий мэр Вера Ускова участия не принимает.
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