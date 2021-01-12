12 января 2021

В челябинском городе нашли нарушения на миллиард рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание коллегии контрольно-счетной палаты Челябинской области. Челябинск, контрольно-счетная палата челябинской области, шеврон ксп
Ревизия показала многочисленные нарушения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Контрольно-счетная палата Челябинской области (КСП) обнаружила нарушения в бюджете Верхнего Уфалея на сумму более 1 миллиарда рублей. Как сообщил URA.RU председатель КСП Алексей Лошкин, материалы переданы в прокуратуру.

«В ходе ревизии выявлены нарушения, повлекшие нецелевое использование бюджетных средств (более 11 млн. рублей), неэффективные, избыточные и безрезультатные расходы бюджета (более 10 млн. рублей). Кроме того, установлены нарушения, повлекшие недополучение доходов в бюджет (более 11 млн. рублей) и нарушения требований бухгалтерского учета (более 1 млрд. рублей)», — указано в сообщении официального telegram-канала ведомства.

Кроме того, в рамках муниципального проекта «Формирование комфортной городской среды» был заключен муниципальный контракт на благоустройство местной набережной на сумму 28 млн рублей. Его должны были сдать к 1 ноября 2020 года, однако объект сдан в срок не был.

Проверка в Верхнем Уфалее проводилась по поручению губернатора Алексея Текслера. Город считается одним из самых проблемных в регионе из-за высокого уровня безработицы после остановки градообразующего предприятия «Уфалейникель». В конце января состоятся выборы главы города, в которых действующий мэр Вера Ускова участия не принимает.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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