В челябинском городе школьница ударила ножом возлюбленного

Девочка схватилась за нож из-за ревности Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Миассе пьяная 14-летняя школьница ударила ножом 16-летнего подростка. Как сообщил URA.RU начальник местного следственного отдела СКР, сейчас школьница находится под подпиской о невыезде. Подростка удалось спасти.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью)», — сообщил Селиверстов. Ранее девочка состояла на учете и часто пропускала занятия в школе.

Сайт newsmiass сообщает, что инцидент произошел поздно вечером в одной из квартир дома Машгородка. Школьница выпивала со своим 16-летним другом. Во время выпивки возлюбленные поссорились. На почве ревности девочка схватила нож и ударила своего друга в живот. Подростка доставили в реанимацию, где врачи оказали ему помощь. Сейчас его жизни ничто не угрожает.