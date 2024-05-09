Центр Челябинска 11 мая перекроют на пять с половиной часов из-за легкоатлетического забега. Как сообщили URA.RU в пресс-службе городской мэрии, движение транспорта будет закрыто по улице Лесопарковой, проспекту Ленина и на парковке возле памятника Курчатову.
«В субботу, 11 мая, в связи с легкоатлетическим забегом „БоксЗабег“, с 6:30 до 12:00 будет перекрыто движение автомобильного транспорта по следующим улицам: проспект Ленина от Свердловского проспекта до улицы Лесопарковой, улица Лесопарковая от проспекта Ленина до улицы Сони Кривой. А также на парковке возле памятника академику Курчатову», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии.
Для водителей предусмотрен объезд закрытых участков. При планировании маршрута их просят учитывать введенные ограничения.
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