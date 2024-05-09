09 мая 2024

Центр Челябинска перекроют из-за спортивного мероприятия. Карта

© Служба новостей «URA.RU»
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Возложение цветов 9 мая. Челябинск, полиция, перекрытие улиц
Перекрытие движение продлится с 6:30 до 12 часов дня Фото:

Центр Челябинска 11 мая перекроют на пять с половиной часов из-за легкоатлетического забега. Как сообщили URA.RU в пресс-службе городской мэрии, движение транспорта будет закрыто по улице Лесопарковой, проспекту Ленина и на парковке возле памятника Курчатову.

«В субботу, 11 мая, в связи с легкоатлетическим забегом „БоксЗабег“, с 6:30 до 12:00 будет перекрыто движение автомобильного транспорта по следующим улицам: проспект Ленина от Свердловского проспекта до улицы Лесопарковой, улица Лесопарковая от проспекта Ленина до улицы Сони Кривой. А также на парковке возле памятника академику Курчатову», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии.

Для водителей предусмотрен объезд закрытых участков. При планировании маршрута их просят учитывать введенные ограничения.

Центр города закроют для тарнспорта
Центр города закроют для тарнспорта
Фото:

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Центр Челябинска 11 мая перекроют на пять с половиной часов из-за легкоатлетического забега. Как сообщили URA.RU в пресс-службе городской мэрии, движение транспорта будет закрыто по улице Лесопарковой, проспекту Ленина и на парковке возле памятника Курчатову. «В субботу, 11 мая, в связи с легкоатлетическим забегом „БоксЗабег“, с 6:30 до 12:00 будет перекрыто движение автомобильного транспорта по следующим улицам: проспект Ленина от Свердловского проспекта до улицы Лесопарковой, улица Лесопарковая от проспекта Ленина до улицы Сони Кривой. А также на парковке возле памятника академику Курчатову», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии. Для водителей предусмотрен объезд закрытых участков. При планировании маршрута их просят учитывать введенные ограничения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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