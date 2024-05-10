Челябинский депутат просит наградить дагестанцев за спасение пассажиров утонувшего автобуса

Депутат Лантратова: спасших людей из упавшего в Мойку автобуса стоит наградить

10 мая 2024 в 19:34 Размер текста - 17 +

Яна Лантратова предложила наградить участников спасения людей в Санкт-Петербурге медалями МЧС Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Автобус упал в реку Мойку после ДТП на Поцелуевом мосту в Питере Депутат Госдумы от Челябинской области Яна Лантратова предложила наградить медалью МЧС прохожих, которые спасали пассажиров затонувшего в центре Санкт-Петербурга автобуса. Обращение она адресовала и.о главы МЧС РФ Александру Куренкову. «Представляется, что лица, проявившие отвагу и пришедшие на помощь пострадавшим, могут быть представлены к медали МЧС „За спасение погибающих на водах“. Тем самым удастся подчеркнуть важность помощи ближним в критической ситуации и отметить наших сограждан, проявивших свои лучшие человеческие качества», — говорится в обращении Лантратовой к и.о министра, опубликованном в telegram-канале «Кровавая барыня». Очевидцами, о которых говорит Лантратова, стала группа из нескольких мужчин. Трое из них являются уроженцами Дагестана. В момент крушения автобуса в реку Идрис Гаджиев, Шахбан Джабраилов и Мухамад Гасанов направлялись на пятничную молитву. Они оперативно среагировали и не остались в стороне. Автобус слетел в реку Мойку. Перед этим он протаранил несколько автомобилей. В результате ДТП есть погибшие. В отношении водителя возбуждено уголовное дело. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутат Госдумы от Челябинской области Яна Лантратова предложила наградить медалью МЧС прохожих, которые спасали пассажиров затонувшего в центре Санкт-Петербурга автобуса. Обращение она адресовала и.о главы МЧС РФ Александру Куренкову. «Представляется, что лица, проявившие отвагу и пришедшие на помощь пострадавшим, могут быть представлены к медали МЧС „За спасение погибающих на водах“. Тем самым удастся подчеркнуть важность помощи ближним в критической ситуации и отметить наших сограждан, проявивших свои лучшие человеческие качества», — говорится в обращении Лантратовой к и.о министра, опубликованном в telegram-канале «Кровавая барыня». Очевидцами, о которых говорит Лантратова, стала группа из нескольких мужчин. Трое из них являются уроженцами Дагестана. В момент крушения автобуса в реку Идрис Гаджиев, Шахбан Джабраилов и Мухамад Гасанов направлялись на пятничную молитву. Они оперативно среагировали и не остались в стороне. Автобус слетел в реку Мойку. Перед этим он протаранил несколько автомобилей. В результате ДТП есть погибшие. В отношении водителя возбуждено уголовное дело.