Один человек погиб после падения автобуса в Мойку

В Петербурге пассажирский автобус пробил ограждение и упал в реку Мойку
В результате падения автобуса в реку Мойку в Санкт-Петербурге погиб один человек. Об этом сообщили в оперативных службах.
«Один человек погиб после падения автобуса в реку в центре Санкт-Петербурга», — говорится в сообщении оперативных служб. Там добавили, что пять человек госпитализированы.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге в реку Мойку упал автобус с пассажирами. Губернатор региона Александр Беглов заявил, пострадавшим оказывают необходимую оперативную помощь.
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