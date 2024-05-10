Один человек погиб после падения автобуса в Мойку

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Голая женщина и спасатели. Екатеринбург , полицейский, фельдшер, скорая медицинская помощь
В Петербурге пассажирский автобус пробил ограждение и упал в реку Мойку Фото:
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В результате падения автобуса в реку Мойку в Санкт-Петербурге погиб один человек. Об этом сообщили в оперативных службах.

«Один человек погиб после падения автобуса в реку в центре Санкт-Петербурга», — говорится в сообщении оперативных служб. Там добавили, что пять человек госпитализированы.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге в реку Мойку упал автобус с пассажирами. Губернатор региона Александр Беглов заявил, пострадавшим оказывают необходимую оперативную помощь.

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В результате падения автобуса в реку Мойку в Санкт-Петербурге погиб один человек. Об этом сообщили в оперативных службах. «Один человек погиб после падения автобуса в реку в центре Санкт-Петербурга», — говорится в сообщении оперативных служб. Там добавили, что пять человек госпитализированы. Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге в реку Мойку упал автобус с пассажирами. Губернатор региона Александр Беглов заявил, пострадавшим оказывают необходимую оперативную помощь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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