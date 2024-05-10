Происшествия ДТП Один человек погиб после падения автобуса в Мойку 10 мая 2024 в 16:14 Размер текста - 17 + В Петербурге пассажирский автобус пробил ограждение и упал в реку Мойку Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Автобус упал в реку Мойку после ДТП с каршерингом на Поцелуевом мосту в Питере В результате падения автобуса в реку Мойку в Санкт-Петербурге погиб один человек. Об этом сообщили в оперативных службах. «Один человек погиб после падения автобуса в реку в центре Санкт-Петербурга», — говорится в сообщении оперативных служб. Там добавили, что пять человек госпитализированы. Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге в реку Мойку упал автобус с пассажирами. Губернатор региона Александр Беглов заявил, пострадавшим оказывают необходимую оперативную помощь. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В результате падения автобуса в реку Мойку в Санкт-Петербурге погиб один человек. Об этом сообщили в оперативных службах. «Один человек погиб после падения автобуса в реку в центре Санкт-Петербурга», — говорится в сообщении оперативных служб. Там добавили, что пять человек госпитализированы. Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге в реку Мойку упал автобус с пассажирами. Губернатор региона Александр Беглов заявил, пострадавшим оказывают необходимую оперативную помощь. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям