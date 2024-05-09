09 мая 2024

Певец Хабиб расплакался во время концерта в Магнитогорске. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие Международного фестиваля университетского спорта. Екатеринбург, певец хабиб, шарипов хабиб рахман
Хабиб не смог сдержать эмоций во время концерта Фото:

Певец Хабиб расплакался во время концерта, посвященного празднованию Дня Победы в Магнитогорске (Челябинская область). В социальных сетях артист отметил, что пел «по-честному, с душой».

«Песня „Эх, Дороги“. В конце не сдержал эмоции. Но зато по-честному, с душой», — написал Хабиб в своем telegram-канале.

Хабиб стал одним из хедлайнеров праздничного мероприятия в Магнитогорске. Вместе с ним на сцену 9 Мая поднимались Лариса Долина, Егор Крид, Надежда Крыгина, победительница «Голоса» Александра Воробьева, Родион Газманов, Сергей Шакуров и хор.

Хабиб не смог сдержать слез при исполнении пенси «Эк, дороги»
Хабиб не смог сдержать слез при исполнении пенси «Эк, дороги»
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Певец Хабиб расплакался во время концерта, посвященного празднованию Дня Победы в Магнитогорске (Челябинская область). В социальных сетях артист отметил, что пел «по-честному, с душой». «Песня „Эх, Дороги“. В конце не сдержал эмоции. Но зато по-честному, с душой», — написал Хабиб в своем telegram-канале. Хабиб стал одним из хедлайнеров праздничного мероприятия в Магнитогорске. Вместе с ним на сцену 9 Мая поднимались Лариса Долина, Егор Крид, Надежда Крыгина, победительница «Голоса» Александра Воробьева, Родион Газманов, Сергей Шакуров и хор.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...