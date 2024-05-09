Певец Хабиб расплакался во время концерта в Магнитогорске. Фото

10 мая 2024 в 15:01 Размер текста - 17 +

Хабиб не смог сдержать эмоций во время концерта Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Певец Хабиб расплакался во время концерта, посвященного празднованию Дня Победы в Магнитогорске (Челябинская область). В социальных сетях артист отметил, что пел «по-честному, с душой». «Песня „Эх, Дороги“. В конце не сдержал эмоции. Но зато по-честному, с душой», — написал Хабиб в своем telegram-канале. Хабиб стал одним из хедлайнеров праздничного мероприятия в Магнитогорске. Вместе с ним на сцену 9 Мая поднимались Лариса Долина, Егор Крид, Надежда Крыгина, победительница «Голоса» Александра Воробьева, Родион Газманов, Сергей Шакуров и хор. Хабиб не смог сдержать слез при исполнении пенси «Эк, дороги» Фото: Telegram-канал Хабиба Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Певец Хабиб расплакался во время концерта, посвященного празднованию Дня Победы в Магнитогорске (Челябинская область). В социальных сетях артист отметил, что пел «по-честному, с душой». «Песня „Эх, Дороги“. В конце не сдержал эмоции. Но зато по-честному, с душой», — написал Хабиб в своем telegram-канале. Хабиб стал одним из хедлайнеров праздничного мероприятия в Магнитогорске. Вместе с ним на сцену 9 Мая поднимались Лариса Долина, Егор Крид, Надежда Крыгина, победительница «Голоса» Александра Воробьева, Родион Газманов, Сергей Шакуров и хор.