Хабиб не смог сдержать эмоций во время концерта
Певец Хабиб расплакался во время концерта, посвященного празднованию Дня Победы в Магнитогорске (Челябинская область). В социальных сетях артист отметил, что пел «по-честному, с душой».
«Песня „Эх, Дороги“. В конце не сдержал эмоции. Но зато по-честному, с душой», — написал Хабиб в своем telegram-канале.
Хабиб стал одним из хедлайнеров праздничного мероприятия в Магнитогорске. Вместе с ним на сцену 9 Мая поднимались Лариса Долина, Егор Крид, Надежда Крыгина, победительница «Голоса» Александра Воробьева, Родион Газманов, Сергей Шакуров и хор.
Хабиб не смог сдержать слез при исполнении пенси «Эк, дороги»
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