Пропавшая в Челябинске 10-летняя школьница найдена живой

10 мая 2024 в 15:56 Размер текста - 17 +

Поисковая группа смогла найти ребенка Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Челябинске нашли 10-летнюю школьницу, потерявшуюся 9 мая. Об этом сообщили на официальной странице поисковой группы «Легион-Спас». «Найдена. Жива», — написали в поисковой группе в «ВКонтакте». Школьница пропала 9 мая. Последний раз ее видели на улице Кирова. После ее местонахождение было неизвестно. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске нашли 10-летнюю школьницу, потерявшуюся 9 мая. Об этом сообщили на официальной странице поисковой группы «Легион-Спас». «Найдена. Жива», — написали в поисковой группе в «ВКонтакте». Школьница пропала 9 мая. Последний раз ее видели на улице Кирова. После ее местонахождение было неизвестно.