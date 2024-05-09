09 мая 2024

Пропавшая в Челябинске 10-летняя школьница найдена живой

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Полевые учения представителей добровольческих поисково-спасательных отрядов. Сургут, компас, ориентирование
Поисковая группа смогла найти ребенка Фото:

В Челябинске нашли 10-летнюю школьницу, потерявшуюся 9 мая. Об этом сообщили на официальной странице поисковой группы «Легион-Спас».

«Найдена. Жива», — написали в поисковой группе в «ВКонтакте».

Школьница пропала 9 мая. Последний раз ее видели на улице Кирова. После ее местонахождение было неизвестно.

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В Челябинске нашли 10-летнюю школьницу, потерявшуюся 9 мая. Об этом сообщили на официальной странице поисковой группы «Легион-Спас». «Найдена. Жива», — написали в поисковой группе в «ВКонтакте». Школьница пропала 9 мая. Последний раз ее видели на улице Кирова. После ее местонахождение было неизвестно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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