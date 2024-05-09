Пропавшая в Челябинске 10-летняя школьница найдена живой

Поисковая группа смогла найти ребенка
В Челябинске нашли 10-летнюю школьницу, потерявшуюся 9 мая. Об этом сообщили на официальной странице поисковой группы «Легион-Спас».
«Найдена. Жива», — написали в поисковой группе в «ВКонтакте».
Школьница пропала 9 мая. Последний раз ее видели на улице Кирова. После ее местонахождение было неизвестно.
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