Монахини отказываются общаться не только со следователями, но и с журналистами Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Дело отца Сергия

Штурм Среднеуральского монастыря в конце 2020 года не вернул его Екатеринбургской епархии. В обитель не пускают назначенную церковными властями настоятельницу игуменью Варвару (Крыгину), а дальнейшие силовые действия проводить бесполезно, рассказал URA.RU представитель монастыря.

По словам Дмитрия Савченко, представляющего интересы монастыря, в обитель не намерены пускать людей епархии, одной из таковых считают Крыгину. «Игуменья [Варвара] сама ушла из семьи, ее там никто не ждет и [обратно] не пустит. Чтобы переломить ситуацию [епархии] нужно, чтобы в монастыре осталось человек 10. А сколько для этого им понадобится штурмов и причин для этого, и готовы ли они?» — в разговоре с корреспондентом URA.RU сказал Савченко.

В свердловском управлении СКР 18 января началась активная стадия следствия по делу о склонении к самоубийству в отношении опального отца Сергия. На допросы вызвали монахинь и послушников монастыря. «Монахини отказываются давать показания против своего духовного отца. Сегодня следователи работали с 15 сестрами», — отметил адвокат Константин Стихин, представляющий интересы некоторых монахинь.

В пресс-службе Екатеринбургской епархии на момент публикации не смогли оперативно прокомментировать ситуацию с назначением в монастырь ставленников от официальной РПЦ.

Николая Романова (отца Сергия) задержали в декабре 2020 года в Среднеуральском женском монастыре за склонение несовершеннолетнего к суициду. Этому предшествовал штурм религиозного объекта силовиками, в том числе спецназом ФСБ. На суд он был вывезен в Москву спецбортом, заключен под стражу на два месяца и помещен в «карантинное» СИЗО №7, позже — «Матросскую тишину».