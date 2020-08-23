Ковидные выплаты пермским медикам обложат налогом

Коронавирусные доплаты пермским медикам неожиданно решили обложить НДФЛ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Региональные коронавирусные доплаты пермским медикам решили обложить налогом. Об этом URA.RU рассказали сотрудники больниц, которые неожиданно получили COVID-доплаты в меньшем объеме, чем предполагалось.

«Отработав в июне 144 часа, это почти ставка, я получила 5000 рублей. Утром нам сказали, что вышел приказ о том, что теперь региональные выплаты облагаются налогом. И нам вычли налог из всех предыдущих выплат, начиная с марта», — рассказала URA.RU медработник.

Сообщается также, что некоторым сотрудникам произвели выплаты в полном объеме без вычета НФДЛ. При этом им уже рассказали, что удержат все излишне выплаченные деньги из зарплаты, поскольку региональные COVID-доплаты отменены с 22 августа.

URA.RU направило запрос в пресс-службу краевого минздрава с просьбой прокомментировать данную ситуацию. На момент публикации ответ не получен.

URA.RU рассказывало, что некоторые пермские больницы не производят вовремя региональные «коронавирусные» доплаты. Там объяснили это тем, что в оговоренные сроки деньги не переводит краевой минздрав.