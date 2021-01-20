Процесс о «мусорном картеле» экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского вновь отложен. Такое решение принял арбитражный суд региона, рассмотрев ходатайство бывшего чиновника о приобщении к делу новых доказательств.
«В ходе рассмотрения дела от Дубровского Б.А. поступило ходатайство об истребовании доказательств. …Отложить судебное разбирательство на 26 февраля 2021 года. Сторонам представить документы, запрошенные в ходе судебного заседания», — говорится в определении суда (имеется в распоряжении URA.RU). Речь идет о налоговой и бухгалтерской отчетности за 2017—2019 год семи фирм, занимающихся вывозом твердых коммунальных отходов (ТКО).
Получить комментарий Дубровского при подготовке новости не удалось; по имеющейся у URA.RU информации, он находится за границей. Как пояснил агентству участник процесса, просивший не называть его имени, с помощью новых данных экс-глава региона и другие оппоненты Федеральной антимонопольной службы могут доказать необоснованность выводов ФАС.
«Решение ФАС подразумевает, что действия властей региона после закрытия челябинской свалки и перенаправления мусорных потоков создали преимущество одному игроку рынка. Изучение отчетности других фирм покажет, ударило ли это по потенциальным участникам конкурса. Отсутствие убытков либо работа в прибыль поставят под сомнение выводы антимонопольщиков», — пояснил собеседник агентства.
В январе 2019 года Челябинское УФАС обвинило Дубровского, еще занимавшего свой пост, в картельном сговоре в пользу ООО «Полигон ТБО». По представлению ФАС экс-губернатора оштрафовали в административном порядке на 20 тысяч рублей. Также претензии предъявили министерству экологии региона, мэрии Челябинска и региональному оператору по обращению с ТБО ООО «Центр коммунального сервиса».
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