20 января 2021
19 января 2021

Суд о картеле челябинского экс-губернатора отложен. Дубровский потребовал новых доказательств

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание Совета при полномочном представителе Президента Российской Федерации в УрФО. Курган, портрет, дубровский борис
Суд пошел навстречу экс-губернатору Борису Дубровскому Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
новость из сюжета
Дело против экс-губернатора Дубровского

Процесс о «мусорном картеле» экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского вновь отложен. Такое решение принял арбитражный суд региона, рассмотрев ходатайство бывшего чиновника о приобщении к делу новых доказательств.

«В ходе рассмотрения дела от Дубровского Б.А. поступило ходатайство об истребовании доказательств. …Отложить судебное разбирательство на 26 февраля 2021 года. Сторонам представить документы, запрошенные в ходе судебного заседания», — говорится в определении суда (имеется в распоряжении URA.RU). Речь идет о налоговой и бухгалтерской отчетности за 2017—2019 год семи фирм, занимающихся вывозом твердых коммунальных отходов (ТКО).

Получить комментарий Дубровского при подготовке новости не удалось; по имеющейся у URA.RU информации, он находится за границей. Как пояснил агентству участник процесса, просивший не называть его имени, с помощью новых данных экс-глава региона и другие оппоненты Федеральной антимонопольной службы могут доказать необоснованность выводов ФАС.

«Решение ФАС подразумевает, что действия властей региона после закрытия челябинской свалки и перенаправления мусорных потоков создали преимущество одному игроку рынка. Изучение отчетности других фирм покажет, ударило ли это по потенциальным участникам конкурса. Отсутствие убытков либо работа в прибыль поставят под сомнение выводы антимонопольщиков», — пояснил собеседник агентства.

В январе 2019 года Челябинское УФАС обвинило Дубровского, еще занимавшего свой пост, в картельном сговоре в пользу ООО «Полигон ТБО». По представлению ФАС экс-губернатора оштрафовали в административном порядке на 20 тысяч рублей. Также претензии предъявили министерству экологии региона, мэрии Челябинска и региональному оператору по обращению с ТБО ООО «Центр коммунального сервиса».

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...