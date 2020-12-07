Челябинский экс-губернатор сделал неожиданный ход в споре с ФАС

Требование Бориса Дубровского задержит ход процесса более чем на месяц Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Дело против экс-губернатора Дубровского

Тяжба челябинского экс-губернатора Бориса Дубровского с региональным УФАС по поводу картельного сговора на рынке мусороперевозок затягивается. Бывший чиновник потребовал провести судебную экспертизу решения ФАС, которое предшествовало его досрочной отставке. Арбитражный суд Челябинской области взял паузу для принятия решения.

«Ходатайства представителя Дубровского Б.А. о назначении судебной экспертизы и об истребовании доказательств, ходатайство ООО „ЦКС“ об истребовании доказательств оставлены судом открытыми», — говорится в решении суда. Представители экс-губернатора от контактов со СМИ отказываются. Следующее заседание состоится уже в 2021 году.

В январе 2019 года Челябинское УФАС обвинило Дубровского, который еще был губернатором, в картельном сговоре в пользу ООО «Полигон ТБО». После закрытия свалки в областном центре на площадку предприятия вывозили мусор из областного центра. По мнению антимонопольной службы, процесс перехода был организован так, что исключал участие других игроков рынка. Помимо Дубровского, претензии были предъявлены минэкологии региона и мэрии Челябинска, а также региональному оператору по обращению с ТБО ООО «Центр коммунального сервиса».

За полтора месяца до отставки Дубровского ФАС передала материалы дела в правоохранительные органы, а в феврале 2020 года уже экс-губернатор подал на УФАС в суд. Такой же иск подали власти региона, и суд принял решение объединить два дела в одно. Процесс существенно затянулся из-за пандемии коронавируса.