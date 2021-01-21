Экс-глава свердловской ГИБДД занял важный пост на «Уралмашзаводе»

Юрий Демин возглавит логистическое подразделение группы «УЗТМ-КАРТЭКС» Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Бывший руководитель свердловского управления ГИБДД Юрий Демин занял пост руководителя логистического подразделения группы «УЗТМ-КАРТЭКС». Об этом URA.RU в пресс-службе «Уралмашзавода» (находится под управлением УК «УЗТМ-КАРТЭКС»). Ранее он был руководителем службы безопасности предприятия.

«Юрий Алексеевич Демин в ближайшее время возглавит логистическое направления группы „УЗТМ-КАРТЭКС“ — одного из стратегических направлений компании. От грамотной организации транспортировки оборудования на площадки заказчиков во многом зависит исполнение контрактных обязательств предприятий группы. Юрий Алексеевич зарекомендовал себя как эффективный руководитель, у него достаточно компетенций для того, чтобы вывести направление перевозок на более высокий уровень», — рассказали на предприятии.

Там уточнили, что руководить службой безопасности «Уралмашзавода» вместо Демина будет глава СБ группы Михаил Ковальчук. Он также является членом совета директоров предприятия.

Юрий Демин возглавлял УГИБДД России по Свердловской области в течение 13 лет (с 2005 по 2018 год). Он покинул службу после того, как с ним не был продлен срочный контракт. С 2018 года по 2019 год работал заместителем директора по режиму и охране УГМК, позже перешел на работу в «УЗТМ-КАРТЭКС».

Группа «УЗТМ-КАРТЭКС» объединяет крупнейших российских производителей техники и оборудования для горнодобывающего комплекса и металлургии. В структуру холдинг входит «ИЗ-КАРТЭКС им. П.Г. Коробкова» (Колпино), «Уралмашзавод» (Екатеринбург) и его дочерние предприятия.