Экс-глава свердловской ГИБДД занял новый руководящий пост

Юрий Демин оставил службу в ГИБДД год назад Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Экс-глава свердловского управления ГИБДД Юрий Демин стал заместителем начальника службы безопасности по режиму и охране УК «УЗТМ-Картэкс». Как сообщил «URA.RU» источник в окружении бывшего силовика, Демин трудоустроен в управляющую компанию, которая обеспечивает стратегическое управление активами тяжелого машиностроения Газпромбанка.

У Юрия Демина есть опыт работы в службе безопасности крупных ФПГ: на протяжении года он работал заместителем заместителя генерального директора УГМК по режиму и охране. В августе «URA.RU» сообщило, что он покинул этот пост, Демин не подтвердил и не опроверг информацию.

Сам Юрий Демин не ответил на звонок агентства. Комментарий на предприятии оперативно получить не удалось.

Демин проработал в органах внутренних дел 13 лет. С апреля 2005 года он возглавлял УГИБДД России по Свердловской области. В апреле 2018 года был отправлен в отставку.