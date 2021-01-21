21 января 2021
20 января 2021

Власти Пермского края продлили коронавирусный карантин

© Служба новостей «URA.RU»
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Ограничительные меры будут действовать еще две недели Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Пермском крае продлены действующие ограничения, связанные с распространением коронавируса. Информация опубликована на сайте правительства региона.

«Текущие ограничительные меры продлены до 7 февраля. Соответствующие изменения внесены в Указ о мероприятиях, реализуемых для противодействия распространения коронавирусной инфекции в регионе», — сообщается на сайте правительства Прикамья.

Таким образом, на две недели продлен режим самоизоляции для лиц старше 65 лет. Ограничения продолжают действовать для тех сфер и видов услуг, которые предполагают большое скопление людей, тесный контакт между ними (ночные клубы, детские развлекательные центры, досуговые заведения и культурно-массовые мероприятия).

Под запретом также работа заведений общепита (в период с 1.00 ночи до 6.00 часов утра), проведение корпоративов, свадеб, торжеств. Заведения общепита обязаны соблюдать меры эпидемической безопасности, включая расстановку столов на расстоянии 1,5 метра друг от друга и санитарную обработку помещений.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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