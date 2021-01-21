Власти Пермского края продлили коронавирусный карантин

В Пермском крае продлены действующие ограничения, связанные с распространением коронавируса. Информация опубликована на сайте правительства региона.
«Текущие ограничительные меры продлены до 7 февраля. Соответствующие изменения внесены в Указ о мероприятиях, реализуемых для противодействия распространения коронавирусной инфекции в регионе», — сообщается на сайте правительства Прикамья.
Таким образом, на две недели продлен режим самоизоляции для лиц старше 65 лет. Ограничения продолжают действовать для тех сфер и видов услуг, которые предполагают большое скопление людей, тесный контакт между ними (ночные клубы, детские развлекательные центры, досуговые заведения и культурно-массовые мероприятия).
Под запретом также работа заведений общепита (в период с 1.00 ночи до 6.00 часов утра), проведение корпоративов, свадеб, торжеств. Заведения общепита обязаны соблюдать меры эпидемической безопасности, включая расстановку столов на расстоянии 1,5 метра друг от друга и санитарную обработку помещений.
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