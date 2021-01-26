В видеоигре воссоздали постройку в масштабе 1:1 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Дело Алексея Навального

В видеоигре Minecraft воссоздали дворец в Геленджике, который показывал в своем расследовании Алексей Навальный. Его сделала команда TeamCIS.

«Мы воссоздали не только фасады дворца, но и внутренние помещения с реальным их расположением относительно друг друга. Все согласно плану здания», — сообщили разработчики на Pikabu.ru. По их словам, они смогли воссоздать постройку в масштабе 1:1.

В своем двухчасовом расследовании представители «ФБК» (организация признана в России иностранным агентом) заявили, что дворцом в Геленджике якобы владеет президент РФ Владимир Путин. Однако российский лидер опроверг эту информацию. Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал верить президенту, а не фейкам в интернете, уточняет RT.

Алексей Навальный задержан за многократные нарушения условий испытательного срока, на котором находился с 2015 года по приговору за совершение мошеннических действий — «делу Ив Роше». Арестован до решения суда. Отмечать отсутствие объективных причин пропусков явки: находился в России, пропускал до введения ограничений, до госпитализации. Претензии ФСИН не касаются времени лечения. ФСИН возобновила требования о явке только после того, как клиника «Шарите» сообщила о выздоровлении, а сам Навальный подтвердил выписку. После каждого пропуска Навальный официально предупреждался о возможности замены условного срока на реальный. Важно: ежегодно решение о замене условного срока на реальный принимается в отношении около 15 000 таких же граждан России.