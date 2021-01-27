Путин высказался о настоящих причинах протестов

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Встреча Владимира Путина с рабочей группой по внесению поправок в Конституцию РФ. Москва, путин владимир
Люди выходят на улицы из-за реальных проблем в своей жизни, сказал Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Причина недовольства людей, выходящих на улицы — реальные бытовые проблемы, которые происходят в жизни каждого. С таким заявлением в ходе выступления на экономическом форуме в Давосе выступил президент РФ Владимир Путин.

«Причины быть недовольными заключаются не в каких-то умозрительных вещах, а в реальных проблемах, которые касаются каждого», — сказал Путин по видеосвязи. Он отметил, что в данном вопросе не имеет значения, каких политических взглядов придерживается человек.

До этого во время своей речи Путин высказался о последствиях возможной третьей мировой войны. По словам российского президента, такой глобальный конфликт положит конец человеческой цивилизации. Кроме того, противостояние может перерасти в борьбу «всех против всех», передает RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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