Путин высказался о настоящих причинах протестов

Люди выходят на улицы из-за реальных проблем в своей жизни, сказал Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Причина недовольства людей, выходящих на улицы — реальные бытовые проблемы, которые происходят в жизни каждого. С таким заявлением в ходе выступления на экономическом форуме в Давосе выступил президент РФ Владимир Путин.

«Причины быть недовольными заключаются не в каких-то умозрительных вещах, а в реальных проблемах, которые касаются каждого», — сказал Путин по видеосвязи. Он отметил, что в данном вопросе не имеет значения, каких политических взглядов придерживается человек.

До этого во время своей речи Путин высказался о последствиях возможной третьей мировой войны. По словам российского президента, такой глобальный конфликт положит конец человеческой цивилизации. Кроме того, противостояние может перерасти в борьбу «всех против всех», передает RT.