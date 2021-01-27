Глава свердловского завода переезжает на работу в Индию

Гендиректор «НЛМК-Урал» (Ревда, Свердловская область) Дмитрий Фурманов переходит на работу в NLMK India. Его место в компании займет глава «НЛМК-Калуга» Сергей Шаляев. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании.
«Генеральным директором „НЛМК-Урал“, одного из крупнейших в России производителей сортового проката, назначен Сергей Шаляев. Ранее он руководил „НЛМК-Калуга“. Основными задачами Сергея Шаляева на „НЛМК-Урал“ станут дальнейшее повышение операционной эффективности предприятия, вывод на проектные мощности недавно реконструированного оборудования электросталеплавильного и прокатных цехов, развитие программ охраны труда и промышленной безопасности», — уточнили в компании.
Фурманов переходит на работу в NLMK India. Он возглавит проект строительства нового производства электротехнической трансформаторной стали.
Шаляев начинал работу в металлургии в 1991 году в должности подручного сталевара на Ревдинском метизно-металлургическом заводе (теперь «НЛМК-Урал»). С 2005 года был гендиректором «НЛМК-Калуга».
«НЛМК-Урал» — один из крупнейших российских производителей заготовки и сортового проката. Предприятие выпускает 2,2 млн тонн стали и 2 млн тонн проката в год. «НЛМК-Урал» состоит из трех площадок в Свердловской области: в Ревде, в Нижних Сергах и в Березовском. На «НЛМК-Урал» работает более двух тысяч человек.
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