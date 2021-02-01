Ветераны в Пермском крае вступили в конфликт с властью

Ветеранские организации выступили против смещения с поста своего лидера Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Конфликт между ветеранами и городской администрацией разразился в Чайковском (Пермский край). Ветераны недовольны, что мэрия заставляет председателя местного совета ветеранов Галину Слепневу сложить с себя полномочия. Письмо организации опубликовано в паблике «Подслушано Чайковский» во «ВКонтакте».

«Просим оградить Чайковскую ветеранскую организацию от административного давления, нарушения прав и игнорирования мнения членов организации администрацией Чайковского», — говорится в тексте письма, которое подписали председатели первичных ветеранских организаций. Галина Слепнева подтвердила URA.RU, что в мэрии Чайковского ей посоветовали сложить с себя полномочия. «Ко мне еще в ноябре обратилась начальник управления по внутренней политике и общественной безопасности Елена Брызгалова. Она сказала, что мои полномочия незаконны, и потребовала, чтобы я ушла со своего поста», — пояснила Слепнева. Глава городского совета ветеранов добавила, что срок ее полномочий истек в 2020 году, но она продолжала возглавлять организацию из-за пандемии: «Совет ветеранов РФ рекомендовал продлить мои полномочия, а администрация Чайковского была не против, но потом изменила свое решение».

Слепнева считает, что так мэрия пытается надавить на ее сына — депутата гордумы Чайковского Дмитрия Новокрещенова, у которого якобы есть конфликт с главой города Юрием Востриковым. Депутат муниципальной думы Алексей Наборщиков пояснил URA.RU, что оппозиционные депутаты часто «выискивают слабые места» в работе администрации — это не нравится руководству города.

URA.RU направило запрос в пресс-службу губернатора края и мэрии Чайковского. К моменту опубликования материала ответы не поступили. В краевом совете ветеранов пояснили, что председатель организации находится на совещании Общественной палаты края.