Мэром свердловского города хочет стать директор школы

Дума Каменска-Уральского Свердловской области передала в конкурсную комиссию список кандидатов на пост мэра. Как сообщили URA.RU в аппарате представительного органа, кандидатов трое, в их числе — два чиновника и директор школы.
«Документы подал исполняющий обязанности главы города Алексей Герасимов, глава администрации Синарского района Алексей Ялунин и директор школы №25 Денис Миронов», — рассказали в гордуме. Там отметили, что ранее Денис Миронов работал вице-мэром по социальной политике.
Ожидается, что комиссия потратит около двух недель на проверку поданных кандидатами документов. Затем в думу будет представлено не менее двух кандидатов. Депутаты назовут имя мэра, ориентировочно, 10 марта. Как писало URA.RU, предыдущий глава Каменска-Уральского Алексей Шмыков назначен на пост заместителя губернатора Свердловской области. Источники в резиденции губернатора называют фаворитом текущего конкурса по выборам мэра Каменска-Уральского Алексея Герасимова.
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