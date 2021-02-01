01 февраля 2021

Мэром свердловского города хочет стать директор школы

© Служба новостей «URA.RU»
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Рабочий визит первого Заместителя Губернатора Свердловской области Алексея Орлова в Каменск-Уральский. Свердловская область, архитектура, администрация каменск уральский
Фаворитом мэрской гонки в Каменске-Уральском является врио главы города Алексей Герасимов Фото: Анна Майорова © URA.RU

Дума Каменска-Уральского Свердловской области передала в конкурсную комиссию список кандидатов на пост мэра. Как сообщили URA.RU в аппарате представительного органа, кандидатов трое, в их числе — два чиновника и директор школы.

«Документы подал исполняющий обязанности главы города Алексей Герасимов, глава администрации Синарского района Алексей Ялунин и директор школы №25 Денис Миронов», — рассказали в гордуме. Там отметили, что ранее Денис Миронов работал вице-мэром по социальной политике.

Ожидается, что комиссия потратит около двух недель на проверку поданных кандидатами документов. Затем в думу будет представлено не менее двух кандидатов. Депутаты назовут имя мэра, ориентировочно, 10 марта. Как писало URA.RU, предыдущий глава Каменска-Уральского Алексей Шмыков назначен на пост заместителя губернатора Свердловской области. Источники в резиденции губернатора называют фаворитом текущего конкурса по выборам мэра Каменска-Уральского Алексея Герасимова.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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