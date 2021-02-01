Нынешний мэр Алексей Шмыков (справа) назначен заместителем свердловского губернатора Евгения Куйвашева (слева) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Каменск-Уральском завершается прием документов на конкурс по выборам мэра. Как сообщил URA.RU председатель гордумы Валерий Пермяков, на 15.00 1 февраля документы подали два человека.

Фамилии кандидатов он не назвал. «Завтра, 2 февраля представленные кандидатами документы будут переданы орготделом думы в конкурсную комиссию. У комиссии есть срок до 16 февраля на их проверку, и не позднее 19 февраля уведомить кандидатов о регистрации или отказе в регистрации. Вот тогда мы сможем назвать фамилии», — прокомментировал спикер. До 23 февраля фамилии участников конкурса будут официально опубликованы, не позднее 25 февраля кандидаты выступят с презентацией своих программ городского развития. 26 февраля документы передадут в думу, которая в течение 15 дней должна будет назвать имя нового мэра. «Предположительно, мы соберемся на внеочередное заседание 10 марта», — уточнил Валерий Пермяков.

Ранее экс-глава Каменск-Уральского, а ныне замгубернатора Алексей Шмыков в беседе с URA.RU рассказал, что подал документы на конкурс еще когда возглавлял город. Аналогичным образом поступил и первый вице-мэр Алексей Герасимов. По словам собеседника агентства в резиденции губернатора, свердловские власти именно Герасимова видят в роли нового мэра Каменск-Уральского.

Обновлено в 17.37: По словам Валерия Пермякова, в 16.55 документы на конкурс подал еще один житель Каменск-Уральского.