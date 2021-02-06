В Екатеринбурге пьяные подростки устроили массовую драку

По словам очевидцев, в драке принимали участие несколько десятков человек Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Екатеринбурге подростки устроили массовую драку во дворе дома на улице Долматовской. В ней принимали участие несколько десятков человек. Потасовка произошла во время празднования дня рождения.

«Около 23 часов услышали шум на улице. Муж и еще два соседа вышли посмотреть, что происходит. Оказалось, что происходит драка, их было несколько десятков. В момент, когда мы подошли, подростки группой избивали одного. Их попросили разойтись, но это их не остановило, так как они были очень пьяны», — цитирует Е1 екатеринбурженку, ставшую свидетелем ЧП.

По словам девушки, подростки начали нападать на соседей. Одному из мужчин распылили в лицо газовый баллончик, второму разбили две бутылки о голову, третьего ударили в лицо. В пресс-службе городского УМВД сообщили, что в отдел полиции были доставлены 15 человек, 11 из них — несовершеннолетние. У одного из подростков зафиксирована травма руки, в отношении двух несовершеннолетних составлены протоколы за употребление спиртного. В настоящий момент проводится проверка.

Ранее сообщалось, что 3 февраля в Нижнем Тагиле группа подростков избила сверстницу. Видео происшествия опубликовали в сообществе «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте». После публикации конфликта следственный комитет организовал проверку, чтобы выяснить — есть ли в действиях нападавших составы уголовных преступлений. Причиной драки стал словесный конфликт двух девочек. Жертва нападения оскорбила родственников оппонентки, что завершилось рукоприкладством.