Новый мэр Екатеринбурга подсчитал потери города от коронавируса

Алексей Орлов также озвучил данные по Свердловской области в целом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Из-за ограничений, связанных с распространением коронавируса, бюджет Екатеринбурга в 2020 году недополучил около 500 миллионов рублей, на уровне Свердловской области потери составили порядка семи миллиардов рублей. Об этом на заседании гордумы заявил новоизбранный мэр Екатеринбурга, бывший первый замгубернатора Алексей Орлов, отвечая на вопрос одного из депутатов, сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

«На уровне области скажу, что объем льгот, предоставленных бизнесу, составил порядка семи миллиардов рублей по 2020 году. Что касается бюджета Екатеринбурга, речь идет в основном об отсрочках по уплате арендных платежей, платы за землю. Это примерно около полумиллиарда рублей. Но не сказать, что это недополученные доходы, мы их получим в 2021 году», — сказал Орлов.

Выступая перед депутатами с программой развития уральской столицы, новый мэр также сказал, что бюджет Екатеринбурга в этом году «достаточно устойчив». По озвученному им прогнозу, доходы города должны превысить 47 миллиардов рублей.

В сентябре 2020 года прежняя управленческая команда в мэрии Екатеринбурга давала иную оценку потерь бюджета от коронавируса. Чиновники ожидали, что к концу декабря 2020 года городская казна недополучит около четырех миллиардов.