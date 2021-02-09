09 февраля 2021

Самое актуальное в Свердловской области на 10 февраля. Депутаты выбрали мэра Екатеринбурга, главу штаба Навального осудили в Москве

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Выборы Алексея Орлова мэром Екатеринбурга. Екатеринбург, орлов алексей
Алексей Орлова выбрали на пост мэра Екатеринбурга Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Екатеринбург получил градоначальника — Сергей Бидонько будет баллотироваться в Госдуму — главу штаба Навального арестовал суд Москвы — участника митинга осудили в Екатеринбурге — элита простилась с топ-менеджером УГМК. Самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 10 февраля — в обзоре URA.RU:

В Екатеринбурге выбрали мэра

  • Врио мэра Екатеринбурга Алексей Орлов был выбран на пост градоначальника депутатами гордумы на заседании 9 декабря. За него проголосовали 31 депутата. Его конкуренты голосов не набрали, два депутата — воздержались.
  • Учредители Фонда святой Екатерины по просьбе нового главы Екатеринбурга Алексея Орлова закупят для столицы Урала 25 новых автомобилей скорой помощи.

Замгубернатора будет участвовать в думских выборах

Главу штаба Навального арестовали в Москве

  • Руководитель екатеринбургского штаба Навального Алексей Гресько, арестован на 15 суток за неповиновение сотрудникам полиции. Такой вердикт вынес 9 февраля Солнцевский суд Москвы.

Суд признал виновным участника митинга

  • Верх-Исетский суд Екатеринбурга 9 февраля назначил участнику шествия 31 января Александру Лобову 30 часов обязательных работ. Он был задержан на митинге с туалетным ершиком, шваброй и синими трусами на ней.

Пресс-секретаря отца Сергия выпустили на свободу

  • Помощника отца Сергия Всеволода Могучева выпустили из спецприемника Екатеринбурга, где он находился 45 суток. Об этом URA.RU сообщил его адвокат Михаил Толмачев.

В Екатеринбурге простились с Владимиром Белоглазовым

  • На панихиду, которая прошла 9 февраля в память о директоре по общим вопросам УГМК Владимире Белоглазове, пришли десятки свердловских влиятельных политиков и бизнесменов.

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