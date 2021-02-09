Екатеринбург получил градоначальника — Сергей Бидонько будет баллотироваться в Госдуму — главу штаба Навального арестовал суд Москвы — участника митинга осудили в Екатеринбурге — элита простилась с топ-менеджером УГМК. Самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 10 февраля — в обзоре URA.RU:
В Екатеринбурге выбрали мэра
- Врио мэра Екатеринбурга Алексей Орлов был выбран на пост градоначальника депутатами гордумы на заседании 9 декабря. За него проголосовали 31 депутата. Его конкуренты голосов не набрали, два депутата — воздержались.
- Учредители Фонда святой Екатерины по просьбе нового главы Екатеринбурга Алексея Орлова закупят для столицы Урала 25 новых автомобилей скорой помощи.
Замгубернатора будет участвовать в думских выборах
- Вице-губернатор Сергей Бидонько будет участвовать в выборах в Госдуму 2021 года. Об этом он рассказал во время пресс-конференции в ответ на вопрос URA.RU.
Главу штаба Навального арестовали в Москве
- Руководитель екатеринбургского штаба Навального Алексей Гресько, арестован на 15 суток за неповиновение сотрудникам полиции. Такой вердикт вынес 9 февраля Солнцевский суд Москвы.
Суд признал виновным участника митинга
- Верх-Исетский суд Екатеринбурга 9 февраля назначил участнику шествия 31 января Александру Лобову 30 часов обязательных работ. Он был задержан на митинге с туалетным ершиком, шваброй и синими трусами на ней.
Пресс-секретаря отца Сергия выпустили на свободу
- Помощника отца Сергия Всеволода Могучева выпустили из спецприемника Екатеринбурга, где он находился 45 суток. Об этом URA.RU сообщил его адвокат Михаил Толмачев.
В Екатеринбурге простились с Владимиром Белоглазовым
- На панихиду, которая прошла 9 февраля в память о директоре по общим вопросам УГМК Владимире Белоглазове, пришли десятки свердловских влиятельных политиков и бизнесменов.
Подписывайтесь на URA.RU в