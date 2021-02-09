Павел Вепрев работает в новом статусе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Исполняющим обязанности прокурора Челябинской области назначен Павел Вепрев, заместитель руководителя ведомства. С официального сайта прокуратуры убрали данные прежнего руководителя Виталия Лопина, ушедшего в отставку 5 февраля.

«Исполняющий обязанности прокурора Челябинской области», — так значится должность Вепрева на сайте ведомства. Вепрев работал в статусе врио прокурора на период отпуска Лопина. Сейчас он принимает участие во всех совещаниях, где собирают руководителей силовых ведомств. Зампрокурора региона он был назначен в октябре 2019 года. Ранее он работал прокурором космодрома «Восточный».

Лопин начинал службу в прокуратуре Металлургического района Челябинска. В 2018 году стал прокурором региона. С 11 января он ушел в отпуск, подав рапорт об отставке. Перед этим дважды отказался от перевода в другие регионы. Из прокуратуры Лопин ушел на пенсию.

На место главы надзорного ведомства Южного Урала прочат прокурора Саратовской области, уроженца Челябинска Сергея Филипенко. Но после того, как стало известно о готовящейся отставке поста прокурора Свердловской области Сергея Охлопкова, появилась информация, что Филипенко могут перевести в Екатеринбург, а в Челябинск прислать прокурора прокурора Самарской области Сергея Берижицкого.

Кандидатуру будущего прокурора Челябинской области могут рассмотреть на сессии Совета Федерации 17 февраля. С приходом нового руководителя в ведомстве ожидают крупных кадровых перестановок, в том числе смены заместителей прокурора.