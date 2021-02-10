10 февраля 2021

Из-за прорыва трубы в челябинском роддоме рухнул потолок. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пикет МГЕР УК Ремжилзаказчик. Челябинск, совесть, ведра с водой
В роддоме Южноуральска устранили последствия потопа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В роддоме Южноуральска (Челябинская область) из-за прорыва трубы отопления рухнул потолок. На видео, которое попало в соцсети, сотрудники роддома пытаются справиться с потоками воды. Подробности устранения коммунальной аварии сообщили URA.RU в региональном минздраве.

«Отойди, сейчас упадет тебе на башку!», — слышно на видео в момент, когда вода прорывает потолок. Куски потолка начинают падать. В областном минздраве отметили, что никто в результате инцидента не пострадал.

«В роддоме Южноуральска прорвало трубу отопления, которая проходила через чердак. Здание оперативно обесточили, воду перекрыли, помещения просушили. Роженицы и мамы с новорожденными были распределены между Троицком и Челябинском», — сообщили URA.RU в минздраве региона.

В данный момент, роддом ждет контрольные санитарно-эпидемиологические смывы с поверхностей. Уже в ближайшие дни он вновь начнет принимать пациентов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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