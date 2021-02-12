Российские наемники могут оказаться в Южной Америке Фото: Валентина Свистунова © URA.RU

Российские наемники, задействованные в частных военных компаниях (ЧВК), могут оказаться в Эквадоре и Сьерра-Леоне. Об этом URA.RU на условиях анонимности рассказал один из бойцов ЧВК, воевавший за пределами России.

По словам инсайдера, российские ЧВК предпринимают попытки зайти в Эквадор с конца 2020 года. Он отметил, что наемники могут попасть в страну со стороны правительственных сил для борьбы с наркотрафиком. «Попытки происходят, но пока что-то не получается. Была попытка зайти в Южную Америку. Но там они пока договорится, как я понял, не могут с властями страны», — раскрыл собеседник агентства.

В беседе с URA.RU советник директора Института Латинской Америки РАН Николай Калашников выразил сомнение, что в Эквадоре могут оказаться российские наемники. «Действующий президент не был настроен пророссийски. Я очень сомневаюсь, что таковые [власти] могут там появиться», — уточнил Калашников.

Что касается африканского государства Сьерра-Леоне, то инсайдер URA.RU отметил: начальники некоторых частных военных контор неоднократно посещали эту страну. «Знаю, что туда руководство некоторых ЧВК ездит периодически. Видимо хотят контракты какие-то словить. Работа только на правительство. Именно правительственные заказы», — сказал он. Он уточнил, что российские наемники ведут переговоры по Сьерра-Леоне с начала прошлого года.

Африканист Александр Зданевич в разговоре с URA.RU предположил, что российских бойцов ЧВК могут использовать в Сьерра-Леоне для обеспечения безопасности работников алмазодобывающих компаний. «Вполне вероятно, что для чего-то им понадобилось привлечь частные военные структуры. Это, кстати, практика активно используется нашими прямыми конкурентами. И Штаты, и Китай. Просто об этом пишут мало. В некоторых странах создаются такие зоны формальной безопасности, где все контролируется от прилета до отлета. Безопасность под ключ », — высказался Зданевич.