В ГИБДД предупредили свердловских водителей об опасности

В Свердловской области ожидается смена погодных условий Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Свердловской области в выходные дни ожидается потепление, сильный гололед и снег. Об этом сообщили в ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу.

«Госавтоинспекция обращает внимание, что при смене погоды наблюдается резкое увеличение числа ДТП с материальным ущербом», — говорится в сообщении. По данным Уралгидромета, 13 и 14 февраля в Свердловской области ожидается повышение температуры, местами сильный снег, а на дорогах образуется гололед. В ГИБДД рекомендуют водителям сохранять минимальную скорость движения, соблюдать дистанцию и внимательнее следить за пешеходами, так как их обзор может быть ограничен.

Смена погодных условий также произойдет в Челябинской области. Начальник отдела метеопрогнозов челябинского Гидрометцентра Надежда Ячменева сообщила, что воздух к выходным может прогреться до плюсовых значений.