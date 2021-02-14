Решетников: выдержит ли экономика РФ третью волну коронавируса

По мнению Решетникова, экономика РФ становится более устойчивой Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис в России

Российская экономика становится более устойчивой. При необходимости власти примут дополнительные меры, которые помогут пережить новую волну коронавируса. Об этом заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

«Денег всегда не хватает, но практика прошлого года показала, что федеральный бюджет нарастил свой расход на 25 процентов, и общие расходы бюджетной системы существенно выросли. Сокращение ВВП в 3,1 процента выглядит очень хорошим результатом на фоне цифр в Европе — и 5 процентов, и 8, и 9», — сказал глава министерства в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия-1» (цитата Вести.ru).

Он отметил, что устойчивость экономической системы напрямую связана с мерами, которые были приняты правительством, а также с расходами. По словам Решетникова, сейчас трудно делать какие-то прогнозы о третьей волне. Однако он отметил, что при необходимости будут изысканы и приняты дополнительные меры.

О том, что весной ожидается третья волна COVID, ранее говорили в Новосибирском государственном университете Ученые уверены:, если в Россию попадут новые штаммы: британский, южноафриканский и бразильский — число больных COVID-19 увеличится. В Роспотребнадзоре тоже допустили рост заболеваемости. Специалисты связали это с повышенной влажностью и прохладной температурой воздуха.