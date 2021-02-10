В Роспотребнадзоре допустили рост заболеваемости COVID-19 весной

Респираторные вирусы любят повышенную влажность и низкую температуру Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Весной этого года заболевших коронавирусом может стать больше. Это связано с повышенной влажностью и прохладной температурой воздуха, говорит замдиректора по клинико-аналитической работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

«Весенний и осенний период наиболее комфортный для распространения коронавируса. Весной мы, возможно, встретимся с некоторым увеличением числа случаев COVID-19», — сказала она на семинара «Грипп и острые респираторные инфекции: диагностика, терапия и профилактика». Ее слова приводит РИА «Новости».

Респираторные вирусы, к которым относится и COVID-19, активны при температуре от 0 до +5—10 градусов, отметила Пшеничная. Она предупредила россиян, что расслабляться пока не стоит.

О том, что весной ожидается третья волна коронавируса, ранее говорил завлабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов. По его словам, если в Россию попадут новые штаммы: британский, южноафриканский и бразильский — число больных COVID-19 увеличится.