14 февраля 2021

Лоза жестко высказался об участии России в «Евровидении». «Плевать на всех»

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Евровидение, евровидение
Российские музыканты не должны исполнять на «Евровидении» песни на английском Фото: сайт конкурса Евровидение/Andres Putting

Российские музыканты должны отказаться от песен на английском языке в конкурсе «Евровидение». Об этом заявил певец и композитор Юрий Лоза.

«Мы используем площадку „Евровидения“ неправильно. Мы отправляем туда кого-то побеждать, а надо использовать площадку, как её используют французы или итальянцы, чтобы популяризировать свою культуру», — рассказал Лоза в эфире радио «Говорит Москва». По словам композитора, необходимо продвигать свою культуру, петь на своем языке, быть оригинальными, самобытными и «плевать на всех с высокой вышки».

Лоза привел в пример победу на «Евровидении» певца Димы Билана, который выступил с английской песней. Однако, по словам композитора, после успеха Билан отправился на гастроли в Сыктывкар, так как в Европе оказался не востребован.

Композитор также отметил, что Россия должна принимать участие в «Евровидении», несмотря на ухудшающиеся отношения с Европой. По его словам, исполнение песен на русском языке позволит России заручиться уважением других стран.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин предложил на конкурс «Евровидение» в 2021 году отправить рэпера Алишера Моргенштерна. Он отметил, что группа Little Big могла бы достойно выступить на «Евровидении», но Россия не должна повторно заявлять артистов на участие в конкурсе. С ним согласен певец Филипп Киркоров.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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