Российские музыканты должны отказаться от песен на английском языке в конкурсе «Евровидение». Об этом заявил певец и композитор Юрий Лоза.
«Мы используем площадку „Евровидения“ неправильно. Мы отправляем туда кого-то побеждать, а надо использовать площадку, как её используют французы или итальянцы, чтобы популяризировать свою культуру», — рассказал Лоза в эфире радио «Говорит Москва». По словам композитора, необходимо продвигать свою культуру, петь на своем языке, быть оригинальными, самобытными и «плевать на всех с высокой вышки».
Лоза привел в пример победу на «Евровидении» певца Димы Билана, который выступил с английской песней. Однако, по словам композитора, после успеха Билан отправился на гастроли в Сыктывкар, так как в Европе оказался не востребован.
Композитор также отметил, что Россия должна принимать участие в «Евровидении», несмотря на ухудшающиеся отношения с Европой. По его словам, исполнение песен на русском языке позволит России заручиться уважением других стран.
Ранее продюсер Иосиф Пригожин предложил на конкурс «Евровидение» в 2021 году отправить рэпера Алишера Моргенштерна. Он отметил, что группа Little Big могла бы достойно выступить на «Евровидении», но Россия не должна повторно заявлять артистов на участие в конкурсе. С ним согласен певец Филипп Киркоров.
Подписывайтесь на URA.RU в