Киркоров рассказал, кто должен представить РФ на «Евровидении»

На международном конкурсе песен «Евровидение» в 2021 году Россию должна представлять группа Little Big. Такое мнение высказал певец и продюсер Филипп Киркоров.
«Я бы, конечно, очень хотел, чтобы поехала группа Little Big. Я и мои дети — невероятные фанаты этой группы, мы с ними дружим. Было бы очень хорошо, чтобы наши команды там встретились и мы бы болели друг за друга», — рассказал Киркоров РИА «Новости». Он уверен, что Little Big «придумает классную песню, как в прошлом году, когда у них были все шансы на победу». Сам Киркоров стал продюсером молдавской участницы «Евровидения» Натальи Гордиенко.
Коллектив из Санкт-Петербурга Little Big должен был представлять Россию на «Евровидении» в 2020 году с песней «UNO». Но из-за пандемии конкурс отменили, напоминает телеканал 360. Клип группы стал самым популярным за всю историю «Евровидения», уточняет
Ранее продюсер Иосиф Пригожин заявил URA.RU, что вместо Little Big на конкурсе в 2021 году Россию должен представлять рэпер Моргенштерн. Сам артист отметил, что готов ехать на «Евровидение».
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