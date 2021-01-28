28 января 2021

Киркоров рассказал, кто должен представить РФ на «Евровидении»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выступление группы
Филипп Киркоров ждет на «Евровидении» группу Little Big Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На международном конкурсе песен «Евровидение» в 2021 году Россию должна представлять группа Little Big. Такое мнение высказал певец и продюсер Филипп Киркоров.

«Я бы, конечно, очень хотел, чтобы поехала группа Little Big. Я и мои дети — невероятные фанаты этой группы, мы с ними дружим. Было бы очень хорошо, чтобы наши команды там встретились и мы бы болели друг за друга», — рассказал Киркоров РИА «Новости». Он уверен, что Little Big «придумает классную песню, как в прошлом году, когда у них были все шансы на победу». Сам Киркоров стал продюсером молдавской участницы «Евровидения» Натальи Гордиенко.

Коллектив из Санкт-Петербурга Little Big должен был представлять Россию на «Евровидении» в 2020 году с песней «UNO». Но из-за пандемии конкурс отменили, напоминает телеканал 360. Клип группы стал самым популярным за всю историю «Евровидения», уточняет Life.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин заявил URA.RU, что вместо Little Big на конкурсе в 2021 году Россию должен представлять рэпер Моргенштерн. Сам артист отметил, что готов ехать на «Евровидение».

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...