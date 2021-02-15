По словам Ивана Некрасова, Верховный суд Чечни рассмотрит апелляцию URA.RU 18 февраля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Телеканал «Дождь» опубликовал сюжет об иске бывшего зампрокурора Урус-Мартановского района (Чечня) Мурата Залзаева к информагентству URA.RU. Шеф-редактор агентства Иван Некрасов рассказал об этой истории в прямом эфире.

«Я думаю, что просто местный чеченский князь придумал решить свои проблемы с увольнением за счет нас», — отметил Некрасов. Он добавил, что URA.RU будет оспаривать решение районного суда. 18 февраля в Верховном суде Чечни будет рассмотрена апелляция агентства.

URA.RU в 2017 году опубликовало новость со ссылкой на другие СМИ о том, что зампрокурора Мурат Залзаев стал участником смертельного ДТП в Грозном. После выхода публикации Залзаев подал иск в Урус-Мартановский районный суд Чечни (где много лет проработал гособвинителем) и взыскал с агентства 15 миллионов рублей. Залзаев свой иск объяснил тем, что после новости ему пришлось уволиться из прокуратуры.

По мнению собеседников URA.RU, затребованная Залзаевым сумма является беспрецедентной. Обычно в судах по аналогичным делам суммы исков не превышают 30 тысяч рублей. Кроме того, юристы отмечают, что все подобные иски должны подаваться и рассматриваться по месту нахождения ответчика.