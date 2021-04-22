Общественники обвинили чиновников ХМАО в поддержке алкобизнеса

Общественники требуют перенести магазины по продаже алкоголя за черту населенных пунктов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Ханты-Мансийске борцы за трезвость обвиняют чиновников департамента экономического развития ХМАО в поддержке алкогольного бизнеса. На требования общественников перенести магазины по продаже алкоголя за черту населенных пунктов власти отвечают отказом. Об этом заявил председатель «Трезвый Ханты-Мансийск» Александр Вуколов в видео, опубликованном на YouTube.

«Мы получали отказы несколько раз (на просьбу перенести магазины с алкоголем за населенные пункты — прим.ред.) и в одном из писем департамент экономического развития ответил, что государственная политика направлена на сохранение легальных точек продаж алкоголя, которые позволяют купить безопасный алкоголь. Мы видим, что департамент не понимает элементарные вещи, что алкоголь — это техническая ядовитая жидкость», — сообщил Вуколов.

По словам общественника, если депэкономразвития ХМАО не выполнит требования активистов, то ведомство нужно будет переименовать в «департамент экономического деградирования». «Какое развитие может быть, если человеческий потенциал гасится отравлением?», — заявил Вуколов. В департаменте общественных и внешних связей ХМАО корреспонденту URA.RU сообщили, что комментарии дадут в ближайшее время.

Ранее URA.RU писало, что глава департамента здравоохранения ХМАО объявил войну алкобизнесу. Он заявил о желании составить публичный соответствующий антирейтинг городов в регионе и сопоставить количество алкомаркетов с численностью населения.