Свердловчане увидят необычное небесное явление

Суперлуние произойдет в ночь с 26 на 27 апреля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Суперлуна появится в небе в Свердловской области 26 апреля в 22:00 (время по Екатеринбургу). Необычное астрономическое явление можно будет наблюдать до 5 утра. Об этом в беседе с URA.RU заявил инженер учебной обсерватории УрФУ, астроном Владилен Санакоев.

«В течение ночи Луна будет приближаться все ближе к Земле. И расстояние до нее сократится с 356 до 355 тысяч км. Она процентов на 7 отличается по размеру, минимальная от максимальной, но все равно глазом заметно», — отметил Санакоев. Россияне, в частности жители Свердловской области, смогут увидеть большую Луну в случае хорошей погоды.

Необычное небесное явление происходит раз в несколько лет, добавил в беседе с URA.RU ведущий научный сотрудник Пулковской астрономической обсерватория РАН Георгий Гончаров. «Когда Луна имеет не круглую орбиту, а эллиптическую относительно Земли, она оказывается ближе к Земле, иногда дальше. Если сближение с Землей совпадает еще и с полнолунием, то это и есть Суперлуние», — подчеркнул он. В этот период спутник может казаться человеку розовым. «Низко над горизонтом сквозь пыль в нашей атмосфере проходит свет Луны, она может казаться розовой», — добавил Гончаров.

Ранее Центр исследований околоземных объектов NASA предупреждал, что над Землей 12 апреля должен пролететь астероид 2021 GW4. Ученые отметили, что если бы он достиг земной атмосферы, то повторилась бы челябинская ситуация, когда на регион упал метеорит.