Педагоги жалуются на рост психологических проблем в школах

Учителя отметили агрессивное поведение школьников Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В последние годы проблема трудного поведения учеников в школах возросла. Об этом свидетельствуют данные опроса учителей, проведенного сервисом «Яндекс.Учебник».

Согласно данным, 59% опрошенных педагогов заявили, что в последние годы проблема трудного поведения усиливается, пишет «Коммерсант». В начальных классах 64% учителей жаловались на трудное поведение в виде выкриков с места и вопросов не по теме урока. Около 5—7% респондентов отмечали агрессию по отношению к одноклассникам, игнорировании педагога, пропусках и срывах занятий.

При этом среди учеников средних и старших классов 58% учителей заявили о выкриках с места и вопросах не по теме. Агрессия подростков по отношению к одноклассникам и игнорирование учителя среди старшеклассников отмечалась в 14,6% случаев. 12,5% респондентов отметили нежелание выполнять домашнее задание. Однако, и в старшей, и в младшей школе большинство учителей уверены, что причинами трудного поведения являются особенности развития ребенка и социальные условия.

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